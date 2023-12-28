Просідання будівлі дитсадка в Шевченківському районі Києва може бути пов'язане з порушеннями під час будівництва укриття - прокуратура

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання ремонтних робіт і будівництва укриття в дитячому садку в Шевченківському районі Києва, де сталося просідання фасаду будівлі, повідомляє Київська міська прокуратура.

За попередніми даними, причиною деформації стін стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування укриття. Правоохоронці підозрюють розтрату бюджетних коштів посадовими особами Шевченківської районної держадміністрації, заволодіння коштами підрядником і підробку виконавчої будівельної документації.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання ремонтних робіт з облаштування та будівництва укриття на території одного з дитсадків у Києві та можливого заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з повідомленням, встановлено, що правління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічних закупівель уклало договори про закупівлю робіт із розробки проєктно-кошторисної документації та капітального ремонту найпростіших укриттів і захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі на суми 369 тис. грн та понад 1,2 млн грн. Посадовими особами Шевченківської РДА та підрядником підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату за договором. "Водночас роботи не виконано, а самому об'єкту будівництва завдано пошкоджень. Так, під час виконання робіт на об'єкті будівництва 28.12.2023 відбулося просідання фасаду будівлі дошкільного навчального закладу", - зазначено в повідомленні міськпрокуратури.

За попередніми даними, причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. Можливою передумовою цього могли стати прорахунки під час розроблення проєктно-кошторисної документації або ж ухилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час безпосереднього виконання робіт.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що підрядник є переможцем іще двох аналогічних процедур публічних закупівель, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА 2023 року, оплати проведені в повному обсязі. "Зазначені обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником і підроблення виконавчої будівельної документації", - інформують у міськпрокуратурі.

Як повідомляється, наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів тендерної документації, та вирішується питання про призначення будівельно-технічної експертизи.