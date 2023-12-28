Події

13:10 28.12.2023

Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

1 хв читати

У четвер уранці російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ центральну частину прикордонного Вовчанська (Харківська обл.), під удар потрапили люди, які перебували біля пункту видачі харчування.

"У цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляної ворогом території. Від осколкових поранень загинула місцева мешканка, жінка 1957 року народження. Також є постраждалі, їх кількість наразі уточнюється. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одну загиблу й одну поранену внаслідок обстрілу Вовчанська.

 

Теги: #обстріл #вовчанськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 28.12.2023
Унаслідок ворожого авіаудару на Харківщині поранено жінку, є витік газу в пошкоджених будинках

Унаслідок ворожого авіаудару на Харківщині поранено жінку, є витік газу в пошкоджених будинках

10:19 28.12.2023
Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

17:32 27.12.2023
Збільшилася кількість постраждалих від обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні

Збільшилася кількість постраждалих від обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні

11:49 27.12.2023
Волонтери ТЧХУ евакуювали людей із залізничного вокалу Херсона, який зазнав російської ракетної атаки

Волонтери ТЧХУ евакуювали людей із залізничного вокалу Херсона, який зазнав російської ракетної атаки

21:08 26.12.2023
У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

20:46 26.12.2023
Через обстріли в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані

Через обстріли в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані

23:31 24.12.2023
Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

20:26 24.12.2023
Росіяни авіабомбами обстріляли Нью-Йорк, поранено трьох цивільних осіб

Росіяни авіабомбами обстріляли Нью-Йорк, поранено трьох цивільних осіб

19:51 24.12.2023
Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

08:56 24.12.2023
Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

ОСТАННЄ

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

Молоді люди з Києва під впливом російського серіалу готували серію злочинів

У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Найближчими днями в Україні залишатиметься тепла погода, у більшості областей без опадів

У Нацполіції закликають українців провести свята в колі близьких і виходити в комендантську годину лише за нагальної потреби

FlixBus у 2024 р. запланував збільшити кількість маршрутів з України на 10-15, додавши поїздки до нових країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА