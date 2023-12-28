Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

У четвер уранці російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ центральну частину прикордонного Вовчанська (Харківська обл.), під удар потрапили люди, які перебували біля пункту видачі харчування.

"У цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляної ворогом території. Від осколкових поранень загинула місцева мешканка, жінка 1957 року народження. Також є постраждалі, їх кількість наразі уточнюється. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одну загиблу й одну поранену внаслідок обстрілу Вовчанська.