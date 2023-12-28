У Мінкультури мають намір внести традицію Щедрого вечора в Україні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У Міністерстві культури та інформаційної політики планують внести традицію Щедрого вечора в Україні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Разом із традицією Щедрого вечора у Національному переліку вже 88 елементів нематеріальної культурної спадщини. Значно менше поки українських елементів у переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але ця робота триває, зокрема, щодо внесення традиції Щедрування до світового списку. Збереження традицій в Україні було надзвичайним викликом протягом багатьох століть, адже імперська та радянська влада зробила все, щоб знищити ідентичність націй. Сьогодні одним із головних завдань держави є максимальне збереження традицій, які вирізняли українців серед інших і стали базою для нашої ідентичності", - наводить слова в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Зазначається, що процес внесення до списку Всесвітньої спадщини розділений на декілька етапів.

Зокрема, до 31 березня держава має подати досьє до Секретаріату Конвенції з охорони нематеріальної спадщини, до червня - секретаріат оцінюватиме це досьє, до вересня Україна матиме змогу внести правки і, можливо, у грудні досьє потрапить до Комітету з охорони нематеріальної спадщини.

Мінкультури раніше схвалило рішення про включення традиції Щедрого вечора в Україні до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.