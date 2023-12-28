З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

У Київській області з 28 грудня по 6 січня посилять заходи безпеки, повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

"З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюємо контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалили на раді оборони Київщини, бо розуміємо, що ворог під час новорічних свят може вдаватися до нових провокацій", - ідеться в його повідомленні на фейсбуці.

Він зазначив, що ці заходи проводитимуться за участю СБУ, Національної поліції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади територіальної оборони.

Також по всій Київщині збільшать кількість блокпостів. Ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торговельні центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через вчинення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень у розшуку перебувають понад 11 тис. осіб", - зазначив він.

При цьому Кравченко закликав мати при собі документи, що засвідчують особу.

Крім того, повідомляти правоохоронців, якщо хтось робить фото або відеофіксацію об'єктів оборонної або критичної інфраструктури.