Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

Уночі внаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі сталося загоряння дачних будинків, одна людина загинула, двоє дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вранці.

"Уночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 12 дронів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Однак, за словами Кіпера, один зі збитих безпілотників упав на одну з незаселених новобудов в Одесі, уламки іншого спричинили пожежу серед дачних будинків у передмісті.

"Унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні поранення, у стані середньої тяжкості перебувають в одному з медичних закладів, де отримують необхідну допомогу", - наголосив очільник Одеської області.

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