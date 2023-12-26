НБУ ввів в обіг до 10 тис. срібних монет "Архістратиг Михаїл"

Національний банк України (НБУ) 26 грудня ввів в обіг до 10 тис. пам'ятних срібних монет, присвячених Архістратигу Михаїлу, номіналом 10 грн, повідомляє центробанк у вівторок.

Як інформує Нацбанк, монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса в чистоті 31,1 г (тройська унція).

В інформації під постом НБУ про монету у фейсбуці зазначено, що наразі виготовлено 5 тис. монет, її ціна в продажу у вівторок становила 2406 грн, однак продаж було завершено в перші кілька хвилин через високий попит.

Нацбанк раніше вже кілька разів випускав монети "Архістратиг Михаїл", зокрема й інвестиційні, востаннє - торік таким самим тиражем 10 тис. монет.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла, його меч і німб оздоблені локальною позолотою, а по колу розміщено напис: "...За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла". Аверс прикрашений стилізованим лавровим вінком, у центрі якого - логотип НБУ.

Це вже п'ята пам'ятна монета, яку регулятор випустив протягом грудня.

Раніше Нацбанк оголосив про випуск в обіг 15 тис. пам'ятних монет на честь пісні "Щедрик" Миколи Леонтовича та 25 тис. монет, присвячених українським залізничникам.

Реалізація монет, присвячених "Щедрику", стартує у 2024 р., їх продаватимуть у наборах, у кожному з яких - по три монети. Вони виготовлені зі срібла у формі дзвіночка й мають номінал 10 грн. Усього наборів - 5 тис. шт.

Зазначено, що монети оздоблені кольоровим друком, локальною позолотою (вміст у чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм).

Щодо монет "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!", які присвячені працівникам "Укрзалізниці", то вони доступні до купівлі з 20 грудня, виготовлені з нейзильберу і мають номінал 5 грн, тираж - 50 тис.

Над дизайном трьох монет працювали художники групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.

Джерела: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid0YR1ewQFGGCkHgwwoij8BWEgoz8xtreprUW9ZwWAY6cZi5uJFMLAieYzR8MaVHiRil

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-pamyatna-moneta-natsionalnogo-banku-prisvyachena-ukrayinskim-zaliznichnikam

https://bank.gov.ua/ua/news/all/schedrik--kolyadka-dzvoniv-nbu-prezentuvav-nabir-pamyatnih-monet--prisvyachenih-muzichnomu-simvolu-rizdva