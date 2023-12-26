БЕБ у Києві викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснило обшуки в п'яти підпільних казино Києва, організованих однією групою, повідомляє відомство.

"Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві провели п'ять обшуків за адресами діяльності підпільних казино. Усі заклади були організовані однією групою осіб", - ідеться в повідомленні БЕБ на офіційному сайті у вівторок.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляє БЕБ, загалом у межах роботи міжвідомчої слідчої групи протягом грудня детективи БЕБ у м. Києві здійснили 33 обшуки в приміщеннях, де діяли незаконні гральні заклади. Вони працювали без жодних ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків та порушуючи комендантську годину. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 10 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили спеціалізоване обладнання, готівку та чорнову бухгалтерію. Зокрема понад 140 одиниць комп'ютерної техніки та понад сотню інших пристроїв, принтери для видачі чеків із кодами доступу до азартних ігор тощо.