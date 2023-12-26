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00:25 26.12.2023

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

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Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

 Урядовий законопроєкт № 10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, воєнного обліку та проходження військової служби" пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років і уточнює, хто не підлягає мобілізації та має право на відстрочку.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду. Право на відстрочку також мають особи з інвалідністю I або II групи, визнаної судом недієздатною; члени сім'ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю I групи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи (не більш як один член сім'ї); члени сім'ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, які зайняті постійним доглядом за такими особами (не більш як один член сім'ї); жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку; вагітні жінки.

Право на відстрочку від призову також мають чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до законопроекту не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та отримують рівень освіти, який вищий за раніше здобуту за однією спеціальністю (професії), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти; наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, установах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Законопроект також встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму військового стану та були звільнені зі служби у запас. Також не підлягають призову військовозобов'язані, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням із полону. Ці категорії осіб можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Крім цього, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов'язані з числа громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії військового стану.

Законопроект встановлює, що право на відстрочку від призову немає державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Законопроект також пропонує надавати можливість військовослужбовцям, звільненим із полону, відпочити та пройти відновлення шляхом під час додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Крім цього законопроект пропонує залучати органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема, під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку з мобілізації, у збірні пункти та військові частини.

Законопроект також уточнює обов'язки громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, він зобов'язує проходити медичний огляд та лікування у лікувально-профілактичних установах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, ставати на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, з'являтися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військових частин після оголошення мобілізації, мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, що пред'являються на вимогу згідно із законом.

 

Теги: #рада #україна #мобілізація

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