П'ять БПЛА збила ППО над Дніпропетровською областю - ОВА

Українська ППО пізно ввечері неділі збила п'ять ворожих БПЛА над Дніпропетровською областю, є ушкодження в одному з районів, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"П'ять ворожих БПЛА над областю знищили наші захисники з ПвК "Схід" учора пізно ввечері. По два шахеди збили в Синельниківському та Дніпровському районах. І ще один - у Павлоградському", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в останньому уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

Також у Дніпровському районі залишки ворожого заліза впали на територію непрацюючого підприємства. Загорілася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники ліквідували.