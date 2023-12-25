Росіяни за добу здійснили два ракетних і 61 авіаудар, а також 45 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Ворог здійснив два ракетних і 61 авіаційний удар, а також 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 понеділка.

Повідомляється, що минулої доби російські окупанти атакували Україну 31 БПЛА типу Shahed-136/131. Однак українська ППО знищила 29 ударних дронів.

Також авіаударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.