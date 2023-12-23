Події

17:58 23.12.2023

П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

1 хв читати
П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

Унаслідок російського обстрілу в суботу прифронтової теплоелектростанції (ТЕС) поранено п'ятьох енергетиків, повідомив ДТЕК у своєму телеграм-каналі.

"Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу, їх доправили до лікарні. Тримаємо зв'язок із ними та їхніми рідними. Надаємо всю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

За даними компанії, обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

У ДТЕК нагадали, що за останні два місяці це вже десята атака на прифронтову ТЕС. Остання атака була 20 грудня.

 

Теги: #дтек #тес #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 23.12.2023
У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

10:24 22.12.2023
ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

02:44 22.12.2023
У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

20:33 21.12.2023
Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

20:13 21.12.2023
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

18:28 21.12.2023
Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

10:43 21.12.2023
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

10:06 21.12.2023
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

20:41 20.12.2023
Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

Росіяни вдев'яте атакували прифронтову теплоелектростанцію "ДТЕК" за останні 2 місяці

13:13 20.12.2023
Унаслідок російського обстрілу знищено склад Херсонської облорганізації Червоного Хреста України

Унаслідок російського обстрілу знищено склад Херсонської облорганізації Червоного Хреста України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через атаку безпілотника у Станіславі загинув місцевий житель - Херсонська ОВА

Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів, три літаки і 36 артсистем противника

Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

ОСТАННЄ

Мер Лондона погодився передати Україні здані в утиль автомобілі

Ситуація з неповерненням в Україну журналіста "24 каналу" не повинна вплинути на роботу інших українських журналістів - Карандєєв

В УГКЦ вважають, що декларація Папи Римського, яка дозволяє благословляти одностатеві шлюби, не поширюється на католицькі церкви східного обряду

Через атаку безпілотника у Станіславі загинув місцевий житель - Херсонська ОВА

Глава МВС: 73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті

Польські фермери припинили блокувати ПП "Шегині-Медика" – віце-міністр Польщі

Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

Міноборони розглядає можливість запрошувати до військкомату через електронні сповіщення - Умєров

У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання 1918 року"

У найближчі дві доби в Україні очікується мокрий сніг і дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА