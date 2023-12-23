П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

Унаслідок російського обстрілу в суботу прифронтової теплоелектростанції (ТЕС) поранено п'ятьох енергетиків, повідомив ДТЕК у своєму телеграм-каналі.

"Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу, їх доправили до лікарні. Тримаємо зв'язок із ними та їхніми рідними. Надаємо всю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

За даними компанії, обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

У ДТЕК нагадали, що за останні два місяці це вже десята атака на прифронтову ТЕС. Остання атака була 20 грудня.