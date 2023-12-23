У Херсоні відновили рух тролейбусів, зупинений унаслідок нічних обстрілів - голова МВА
У Херсоні відновлено рух тролейбусів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Працівники КП "Херсонелектротранс" у максимально стислі терміни відремонтували пошкоджену внаслідок нічних ворожих обстрілів контактну мережу. Зараз усі тролейбуси вийшли на маршрути", - написав Мрочко в телеграм-каналі.
Як повідомлялося, через обстріли вночі в суботу, 23 грудня, у Херсоні було пошкоджено контактну мережу.