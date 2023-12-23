Події

12:31 23.12.2023

У Херсоні відновили рух тролейбусів, зупинений унаслідок нічних обстрілів - голова МВА

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У Херсоні відновили рух тролейбусів, зупинений унаслідок нічних обстрілів - голова МВА

У Херсоні відновлено рух тролейбусів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Працівники КП "Херсонелектротранс" у максимально стислі терміни відремонтували пошкоджену внаслідок нічних ворожих обстрілів контактну мережу. Зараз усі тролейбуси вийшли на маршрути", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, через обстріли вночі в суботу, 23 грудня, у Херсоні було пошкоджено контактну мережу.

 

Теги: #херсон #тролейбуси

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