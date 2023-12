SpaceX під Новий рік планує запустити на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у неділю, 31 грудня за київським часом стартує на орбіту з черговою партією з 21 міні-супутника для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск ракети буде здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 30 грудня о 19:17 за тихоокеанським часом США (31 грудня о 05:17 за київським часом), повідомила в п'ятницю компанія-розробник SpaceX. Приблизно за годину супутники мають бути виведені на орбіту.

SpaceX запустила вже понад 5,6 тис. таких апаратів. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 5,2 тис. інтернет-супутників перебувають на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вперше, після відділення здійснить керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You droneship, що знаходитиметься в Тихому океані.

Компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 70 країнах, зокрема в Північній і Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.