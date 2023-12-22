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16:05 22.12.2023

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

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В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

У п'ятницю на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 66 загиблих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Захід із повернення тіл полеглих захисників здійснювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (Центральне управління цивільно-військового співробітництва), Головним управлінням ДСНС України у Сумській області, Державною прикордонною службою, а також іншими представництвами структур сектору безпеки й оборони України.

"Дякуємо за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну", - наголошено в повідомленні.

 

Теги: #повернення #тіла

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