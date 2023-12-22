Події

07:59 22.12.2023

У Київській області ворожим снарядом пошкоджено три приватні будинки

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У Київській області ворожим снарядом пошкоджено три приватні будинки

У Київській області ворожим снарядом пошкоджено три приватні будинки, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала близько 2,5 годин. Ворог атакував Київщину БПЛА. В одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували", - сказано в його телеграм-каналі.

Кравченко інформує про активну роботу сил ППО по ворожих цілях.

"Влучень в об'єкти критичної інфраструктури немає. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Людям, чиє майно пошкоджено, разом із місцевою владою буде надано всю необхідну допомогу", - наголосив він.

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

 

 

 

Теги: #атака #киевская #повреждения

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