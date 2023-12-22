На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) встановлює чотири нові мобільні дизельні котли для генерації додаткової пари, необхідної для виконання різних функцій ядерної безпеки на майданчику, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Атомним електростанціям потрібна значна кількість пари для проведення важливих операцій на майданчиках. Це стосується і Запорізької атомної електростанції, хоча вона вже понад рік не виробляє електроенергію. МАГАТЕ заохочує встановлення дизельних котлів задля цієї мети, і ми вітаємо заплановану додаткову потужність", - сказав Гроссі.

Повідомляється, що присутня на ЗАЕС команда експертів МАГАТЕ спостерігала за монтажними роботами під час обходу минулої неділі, і згодом була проінформована, що нові котли будуть готові найближчим часом. Наразі на об'єкті працюють дев'ять мобільних котелень, вісім з яких - для опалення в зимовий період.

Як зазначається, п'ять реакторів залишаються в режимі "холодного зупину", тоді як блок 4 перебуває в режимі "гарячого зупину" для виробництва пари й тепла, зокрема для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

Майже через три тижні після того, як ЗАЕС зазнала восьмого повного знеструмлення під час війни, станція залишається під'єднаною до двох зовнішніх джерел живлення: основної лінії електропередачі 750 кіловольт (кВ) і резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Останніми днями експерти МАГАТЕ також побували на електричній розподільчій станції 750 кв, точці входу для зовнішньої електроенергії, необхідної для заводу, і на водоочисних спорудах на місці. Під час іншої інспекції вони оглянули водойму-охолоджувач ЗАЕС, градирні, впускний і вихідний канали, а також відвідний канал Запорізької ТЕЦ, розташований неподалік. Однак цього разу їх не пустили до ізоляційних воріт ставка-охолоджувача.

Окремо експерти МАГАТЕ були проінформовані ЗАЕС, що вони не змогли отримати доступ до дахів реактора, як планувалося 19 грудня з міркувань безпеки. Жодної альтернативної дати поки що не визначено. Цього року МАГАТЕ вже отримало доступ до трьох дахів реакторів - блоків 2, 3 і 4 - але не до інших.

Крім того, групі МАГАТЕ знову не надали доступ до північно-західної частини турбінної зали реакторного блоку № 5 під час обходу туди минулого понеділка, незважаючи на запит, зроблений перед візитом. МАГАТЕ не змогло відвідати північно-західну частину жодного з шести турбінних залів із середини жовтня.