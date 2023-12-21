РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

РФ у четвер увечері завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"О 18.38 військовими РФ завдано ракетного удару по обласному центру. Унаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. Тип ракети встановлюється", - написав він у телеграм-каналі.