Авіаудари в Торецьку завдано по шахтах, загалом скинуто чотири авіабомби - Клименко

Російська армія завдала двох авіаударів по Торецьку Донецької області: удару було завдано по двох шахтах, на кожну з них було скинуто по дві авіабомби, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його словами, на територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. "Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання".

Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося з посиланням на облпрокуратуру, що 21 грудня 2023 року о 12:00 російська армія завдала двох авіаударів по м. Торецьку. Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється. Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості".