У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

У п'ятницю, 22 грудня, вночі в західних областях України, а також у Донецькій, Луганській областях і в Криму, очікується дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень дощ та мокрий сніг очікується на всій території України, на Закарпатті та в Карпатах значні опади.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях пориви 17-22 м/с, у Львівській та Івано-Франківській областях 25 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, на півдні та південному сході країни вдень 5-10° тепла.

На високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, удень дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 22 грудня в Києві було зафіксовано у 1989 році, вона становила 10,0° тепла, найнижчу вночі - 20,2° нижче нуля у 1967 році.

У суботу, 23 грудня, помірний, у північних, удень і в центральних областях невеликий мокрий сніг. У східних, південно-східних областях і в Криму дощ із мокрим снігом.

На дорогах країни, крім більшості районів південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вдень у південних, східних та південно-східних областях 1-6° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.