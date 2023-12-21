Події

12:53 21.12.2023

У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

2 хв читати
У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

У п'ятницю, 22 грудня, вночі в західних областях України, а також у Донецькій, Луганській областях і в Криму, очікується дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень дощ та мокрий сніг очікується на всій території України, на Закарпатті та в Карпатах значні опади.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях пориви 17-22 м/с, у Львівській та Івано-Франківській областях 25 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, на півдні та південному сході країни вдень 5-10° тепла.

На високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, удень дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 22 грудня в Києві було зафіксовано у 1989 році, вона становила 10,0° тепла, найнижчу вночі - 20,2° нижче нуля у 1967 році.

У суботу, 23 грудня, помірний, у північних, удень і в центральних областях невеликий мокрий сніг. У східних, південно-східних областях і в Криму дощ із мокрим снігом.

На дорогах країни, крім більшості районів південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вдень у південних, східних та південно-східних областях 1-6° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

 

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 20.12.2023
В Україні триматиметься тепла погода, у четвер без опадів, у п'ятницю часом дощ і мокрий сніг

В Україні триматиметься тепла погода, у четвер без опадів, у п'ятницю часом дощ і мокрий сніг

12:02 18.12.2023
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, на півночі країни пройде невеликий дощ, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні буде досить тепло, на півночі країни пройде невеликий дощ, на дорогах ожеледиця

12:44 17.12.2023
Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

13:41 16.12.2023
В Україні найближчими днями очікується сира погода

В Україні найближчими днями очікується сира погода

12:00 15.12.2023
На вихідних в Україні очікується невеликий сніг у північних областях, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

На вихідних в Україні очікується невеликий сніг у північних областях, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

12:43 14.12.2023
В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

12:50 13.12.2023
У четвер у всій Україні очікується мокрий сніг із дощем, у п'ятницю без опадів

У четвер у всій Україні очікується мокрий сніг із дощем, у п'ятницю без опадів

13:23 11.12.2023
Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

11:21 10.12.2023
Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

12:51 09.12.2023
Невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю прогнозують синоптики в Україні найближчими днями

Невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю прогнозують синоптики в Україні найближчими днями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

ОСТАННЄ

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА