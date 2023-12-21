Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

Російські окупанти вночі в четвер, 21 грудня, продовжували обстрілювати Херсон, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під вогнем опинився медичний заклад. Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він уточнив, що "прилетіло" також і по житловому будинку, в якому перебували люди.

"Лише дивом ніхто не постраждав," - наголосив голова ОВА.