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21:42 20.12.2023

Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

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Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради в середу заявив про необхідність підвищення рівня ефективності застосування дронів, зокрема FPV-дронів, на всіх напрямках фронту.

"Селектор ... Окрема розмова щодо дронів - те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою за всіма напрямками", - заявив він у відеозверненні.

Це, за словами президента, "очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів".

Також у рамках селекторної наради глава держави заслухав доповіді військових про ситуацію на фронті, доповіді правоохоронців і доповіді про ліквідацію наслідків російського обстрілу Херсона.

"Відповімо ворогу", - наголосив він.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді Головного управління розвідки щодо протидії окупантам, Служби зовнішньої розвідки - щодо тенденцій найближчого часу та операцій, що готуються.

 

 

 

Теги: #президент #селекторна_нарада

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