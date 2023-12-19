У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів.

"Ухвалюємо постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

"Кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо Пунктів незламності", - додав він.