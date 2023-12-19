Події

16:05 19.12.2023

У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

1 хв читати
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів.

"Ухвалюємо постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

"Кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо Пунктів незламності", - додав він.

Теги: #укриття #дія #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 19.12.2023
Мінцифри з 19 грудня впроваджує новий інтерфейс у "Дії", - Федоров

Мінцифри з 19 грудня впроваджує новий інтерфейс у "Дії", - Федоров

13:40 19.12.2023
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни - Шмигаль

У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни - Шмигаль

13:36 19.12.2023
Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

18:03 18.12.2023
Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

17:52 18.12.2023
Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

17:28 18.12.2023
Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

15:31 15.12.2023
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

15:08 15.12.2023
Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

11:45 15.12.2023
Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

10:29 15.12.2023
У "Дії" триває голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024"

У "Дії" триває голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

Заступник голови Нацполіції Тишлек подав рапорт про відставку

Україна нарощує виробництво БПЛА, щоб компенсувати дефіцит снарядів, - Міноборони

Виконання робіт із посилення опор мосту київського метро не вплине на роботу "червоної" гілки - КМДА

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

ОСТАННЄ

Польські протестувальники домовилися про в'їзд порожніх вантажівок до Польщі на ПП "Ягодин" в окремій "єЧерзі"

Британська розвідка сумнівається в ефективності "Кинджала", зазначаючи, що "багато з його запусків, імовірно, не влучили в ціль"

Близько 20 артсистем ворога знищили за два дні Сили оборони півдня, погода не дозволяє противнику застосовувати тактичну авіацію - Гуменюк

Проєкт "Е-резидентство" буде запущено в I кв. 2024 року, "єАкциз" - у 2025 році, - Федоров

Декілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС

Обмін житлових сертифікатів на житло через "Дію" запрацює цього тижня - Зеленський

Глава МВС підписав рапорт про відставку заступника голови Нацполіції Тишлека

На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули мати і двоє дітей - ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром передали під Авдіївку 100 FPV-дронів

На куп'янському напрямку фронту окупантів масово косить "мишача лихоманка" - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА