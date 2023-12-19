Події

00:03 19.12.2023

Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо оборони

2 хв читати
Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо оборони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками Держдепартаменту США заявив, що Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо зміцнення обороноздатності, повідомила прес-служба глави держави.

"Розраховуємо на якнайшвидшу реалізацію досягнутих домовленостей, у тому числі тих, які зміцнять обороноздатність України", – сказав він.

Єрмак подякував помічнику державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсу О'Браєну та заступнику помічника держсекретаря США Крістоферу Сміту за недавній оборонний та санкційний пакети. Окремо він наголосив на важливості поширення санкцій на РФ. Зокрема, необхідність їхнього запровадження проти російських пропагандистів, які поширюють дезінформацію.

Керівник ОП переконаний, що для перемоги над агресором важливо зберігати єдність. "Наші союзники й надалі допомагатимуть нам, якщо матимуть повне розуміння нашого плану дій. Ми зі свого боку відкриті для наших партнерів, і все наше військово-політичне керівництво єдине у розумінні наших наступних кроків та перспектив", – наголосив він.

Співрозмовники також обговорили стан імплементації української "формули світу", зокрема, підготовку до проведення четвертої зустрічі радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії.

Також Єрмак зазначив надання Україні дієвих гарантій безпеки, як це передбачено спільною декларацією G7, в імплементації якої США відіграють лідерську роль.

У свою чергу американська сторона високо оцінила ефективність "зернового коридору" в Чорному морі, який забезпечила Україна спільно з партнерами. Було наголошено на необхідності продовження роботи та розвитку пропускної спроможності.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію в Європі та важливість підтримки добросусідських відносин на користь усіх учасників. Зокрема, було приділено увагу співпраці з метою розвитку експортних шляхів у країнах Східної Європи.

Також сторони обговорили питання щодо відновлення України.

Теги: #сша #україна #представники #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 19.12.2023
У Бучі завершено будівництво фабрики-кухні за меценатства Говарда Баффета

У Бучі завершено будівництво фабрики-кухні за меценатства Говарда Баффета

00:13 19.12.2023
12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

00:12 19.12.2023
Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

23:58 18.12.2023
Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

22:00 18.12.2023
Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо оборони

Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо оборони

20:28 18.12.2023
США отримують у користування чотири авіабази та одну військово-морську базу у Фінляндії

США отримують у користування чотири авіабази та одну військово-морську базу у Фінляндії

19:59 18.12.2023
Болгарія, Польща, Румунія та Чехія отримають від ЄК 65 млн євро на підтримку українських біженців

Болгарія, Польща, Румунія та Чехія отримають від ЄК 65 млн євро на підтримку українських біженців

19:05 18.12.2023
Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

01:13 18.12.2023
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, одна людина загинула, є руйнування

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, одна людина загинула, є руйнування

01:07 18.12.2023
Російська ППО збила штурмовик ВКС РФ

Російська ППО збила штурмовик ВКС РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

ОСТАННЄ

У Середземномор'я увійшов третій за тиждень ракетний есмінець ВМС США

У Червоне море увійшов ще один ракетний есмінець ВМС США

На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

На одному з промислових об'єктів у Кременчуці стався вибух

Зеленський презентував Баффету його іменну табличку на Алеї сміливості в Києві

Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

ЄС запровадив санкції проти більш ніж 60 фізичних осіб із Росії та Білорусі

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА