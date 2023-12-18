Великі судноплавні компанії припиняють маршрути Червоним морем

Найбільша у світі судноплавна група Mediterranean Shipping Company (MSC) оголосила, що відводить свої судна від Червоного моря через збільшену загрозу нападів, раніше французька компанія CMA CGM зробила аналогічний крок на наступний день після того, як датський судноплавний гігант Maersk і німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd призупинили рейси Червоним морем, повідомляє в неділю BBC.

Червоне море є одним із найважливіших світових маршрутів постачання нафти і палива.

Рішення ухвалили після атак підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Ємені. Вони говорять, що націлені на кораблі, що прямують до Ізраїлю. Хусити заявили про свою підтримку ХАМАС після того, як Ізраїль почав військову кампанію в Секторі Гази. Але хусити активізують свої атаки, використовуючи дрони і ракети проти суден, що належать іноземцям.

Хусити також запускали безпілотники і ракети по Ізраїлю. США заявили в суботу, що їхні есмінці з керованими ракетами збили 14 безпілотників хуситів у Червоному морі.

У своїй заяві MSC заявило, що ситуація в цьому районі стала "серйозною". Компанія повідомила, що її контейнеровоз MSC PALATIUM III зазнав нападу в п'ятницю, коли він прямував транзитом через Червоне море. Екіпаж не постраждав, але корабель виведено з експлуатації.

На ще одному судні, що йде під ліберійським прапором, почалася пожежа після ракетного удару з контрольованої заколотниками-хуситами частини Ємену, повідомляє в п'ятницю Associated Press з посиланням на неназвану американську офіційну особу.

Співрозмовник агентства пояснив, що цього разу ракета влучила у вантажне судно MSC Palatium III. Наразі невідомо, чи постраждав хтось із членів екіпажу.

Імовірно, ті, хто запустив ракету, цілилися не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah - вантажне судно під прапором Ліберії, на яке раніше в п'ятницю було здійснено іншу атаку. Після тієї атаки з повітря, як повідомлялося, на Al Jasrah почалася пожежа.

З території Ємену було випущено ще одну ракету, проте вона не влучила в жодне із суден.

Хусити наразі не прокоментували жодну з атак.

Також у ніч на п'ятницю Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило, що з контрольованої хуситами території було випущено балістичну ракету в напрямку міжнародного судноплавного шляху на північ від Баб-ель-Мандебської протоки. Напередодні про це повідомляли західні ЗМІ. Пізніше хусити пригрозили вантажному судну Maersk Gibraltar, яке перебувало в цей час у протоці і йшло під прапором Гонконгу, подальшими атаками.

Єменські хусити раніше пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє. Після цього повідомлялося про кілька атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці і Червоному морі.