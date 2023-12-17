Події

14:06 17.12.2023

Під обстрілами центру Херсона загинув 81-річний житель міста

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Житель Херсона знайдений загиблим внаслідок обстрілу центру міста російськими окупантами в неділю вранці, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Унаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік. Його тіло виявили сьогодні вранці. Уже встановлено особу. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік. Співчуття рідним і близьким!", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупаційні війська за минулу добу випустили 577 снарядів із різних видів зброї по Херсонській області, зокрема 40 по Херсону. Було зафіксовано влучання в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство і територію парку в Херсоні.

Теги: #херсон #обстріл

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