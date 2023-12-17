Події

01:15 17.12.2023

Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

1 хв читати
Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

Австралія розширить свої зобов'язання з підготовки новобранців Збройних Сил України в рамках операції "Куду" у 2024 році, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Цього тижня до Австралії повернулася остання ротація - приблизно 70 інструкторів Австралійських Сил Оборони (ADF). Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців і військовослужбовців Австралійських Сил Оборони, розгорнутих протягом кожної ротації, збільшиться до 90", - ідеться на сторінці Генштабу у Фейсбук.

"Ми пишаємося розширенням підтримки Австралією операції "Куду", місії, яка зміцнює міжнародну солідарність з Україною", - сказав віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз, наголошується в повідомленні.

Зазначається, що роль Австралії буде розширено, щоб внести до програми підготовки навчання молодших командирів і лідерів, яке буде зосереджене на таких сферах, як навички ведення бойових дій, включно з навичками ведення бойових дій, як у місті, так і в окопі, надання першої медичної допомоги в бою, ризики роботи з вибухівкою і майстерність влучної стрільби.

Загалом, з червня 2022 року понад 30 000 українців та українок було підготовлено, щоб стати військовими, за підтримки інструкторського персоналу з Австралії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та, віднедавна, Румунії.

Теги: #україна #зсу #підготовка #австралія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:15 17.12.2023
Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

00:42 17.12.2023
Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

22:48 16.12.2023
ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

22:15 16.12.2023
МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

05:46 16.12.2023
Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

04:57 16.12.2023
Шольц та Макрон розраховують, що Україна отримає EUR50 млрд фінансування

Шольц та Макрон розраховують, що Україна отримає EUR50 млрд фінансування

01:59 16.12.2023
Україну обрали віце-головою комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

Україну обрали віце-головою комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

18:32 15.12.2023
Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

17:38 15.12.2023
Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

16:42 15.12.2023
Оборона України є пріоритетним питанням і для держави, і для органів місцевого самоврядування - Зеленський

Оборона України є пріоритетним питанням і для держави, і для органів місцевого самоврядування - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

ОСТАННЄ

Санду про Стратегію нацбезпеки Молдови: визначено дві основні загрози - агресивна політика РФ і корупція

РФ випустила ударні БпЛА в напрямку Одеської області - Повітряні сили ЗСУ

Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю еміра Кувейту: Ми вдячні Його Високості за підтримку суверенітету України

Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА