Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

Австралія розширить свої зобов'язання з підготовки новобранців Збройних Сил України в рамках операції "Куду" у 2024 році, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Цього тижня до Австралії повернулася остання ротація - приблизно 70 інструкторів Австралійських Сил Оборони (ADF). Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців і військовослужбовців Австралійських Сил Оборони, розгорнутих протягом кожної ротації, збільшиться до 90", - ідеться на сторінці Генштабу у Фейсбук.

"Ми пишаємося розширенням підтримки Австралією операції "Куду", місії, яка зміцнює міжнародну солідарність з Україною", - сказав віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз, наголошується в повідомленні.

Зазначається, що роль Австралії буде розширено, щоб внести до програми підготовки навчання молодших командирів і лідерів, яке буде зосереджене на таких сферах, як навички ведення бойових дій, включно з навичками ведення бойових дій, як у місті, так і в окопі, надання першої медичної допомоги в бою, ризики роботи з вибухівкою і майстерність влучної стрільби.

Загалом, з червня 2022 року понад 30 000 українців та українок було підготовлено, щоб стати військовими, за підтримки інструкторського персоналу з Австралії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та, віднедавна, Румунії.