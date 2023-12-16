Події

08:39 16.12.2023

ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 14 танків, 13 бронемашин, 1 артсистему, 12 БПЛА, 12 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 344820 (+930) осіб, танків - 5720 (+14) од, бойових броньованих машин - 10667 (+13) од, артилерійських систем - 8100 (+1) од, РСЗВ - 920 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12), крилаті ракети - 1609 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од, спеціальна техніка - 1190 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 16.12.2023
Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

08:18 16.12.2023
Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

07:29 16.12.2023
Між ЗС України та окупантами відбулося 96 бойових зіткнень за добу

Між ЗС України та окупантами відбулося 96 бойових зіткнень за добу

07:26 16.12.2023
Росіяни за добу здійснили два ракетних і 23 авіаудари, а також 40 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 23 авіаудари, а також 40 обстрілів із РСЗВ

21:08 15.12.2023
ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

21:05 15.12.2023
Окупанти завдали 2 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 2 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

20:59 15.12.2023
ЗС України відбили 29 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 82 бойові зіткнення

ЗС України відбили 29 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 82 бойові зіткнення

07:34 15.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів

07:19 15.12.2023
За добу на фронті було 110 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

За добу на фронті було 110 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

07:09 15.12.2023
Армія РФ здійснила 4 ракетних, 50 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ

Армія РФ здійснила 4 ракетних, 50 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

Зеленський: Зробимо все, щоб наступного року ми були впевнені в оборонній і фінансовій підтримці

Позачерговий саміт ЄС з питання про EUR50 млрд для України відбудеться наприкінці січня - на початку лютого

Зеленський: Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика

ОСТАННЄ

Майже десять тисяч споживачів у Харківській області залишаються без світла через негоду

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

ППО знищила два ворожі "шахеди" в Синельниківському районі Дніпропетровської області

СБУ провела "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі"

Литовським військовим мають намір заборонити візити до РФ і Білорусі, а також на окуповані території України

Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

16 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА