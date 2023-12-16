ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 14 танків, 13 бронемашин, 1 артсистему, 12 БПЛА, 12 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 344820 (+930) осіб, танків - 5720 (+14) од, бойових броньованих машин - 10667 (+13) од, артилерійських систем - 8100 (+1) од, РСЗВ - 920 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12), крилаті ракети - 1609 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од, спеціальна техніка - 1190 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.