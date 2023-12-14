Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

У четвер уранці російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок обстрілу постраждала жінка, їй надали медичну допомогу на місці, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Зранку російська армія обстріляла Херсон. Постраждала жінка 1943 року народження. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Медики на місці надали потерпілій медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася", - ідеться в повідомленні ОВА.