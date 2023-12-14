Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

Президент України Володимир Зеленський після закінчення саміту Україна - Північна Європа в Осло провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - написав глава держави у своєму Телеграм-каналі.

