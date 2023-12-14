Події

02:05 14.12.2023

Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

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Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

 Президент України Володимир Зеленський після закінчення саміту Україна - Північна Європа в Осло провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - написав глава держави у своєму Телеграм-каналі.
 

Теги: #україна #єс #зеленський

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