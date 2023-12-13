Події

17:24 13.12.2023

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

1 хв читати
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання.

Відповідний законопроєкт №10337 зареєстровано в парламенті 13 грудня.

Метою цього документа є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Шляхом ухвалення законопроєкту в уряді пропонують визначити термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, порядок реєстрації в цьому Реєстрі та виключення з нього, доступ до Реєстру (відкритий і безоплатний), звітність суб'єкта лобіювання, внесеного до Реєстру, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України та зазначені рекомендації GRECO, законодавче регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють вплив (лобіювання) на ухвалення нормативно-правових актів парламентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, необхідно запроваджувати в найближчій перспективі", - зазначається в пояснювальній записці.

Теги: #законопроєкт #лобіювання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 09.12.2023
Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

14:54 08.12.2023
Рада посилила самостійність та незалежність САП

Рада посилила самостійність та незалежність САП

14:31 30.11.2023
Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

09:30 30.11.2023
До Конгресу США внесено законопроєкт про арешт активів РФ на користь відновлення України

До Конгресу США внесено законопроєкт про арешт активів РФ на користь відновлення України

21:09 17.11.2023
У Раді зареєстровано законопроєкт, що визначає правила, які діятимуть у єдиній роумінговій зоні з ЄС

У Раді зареєстровано законопроєкт, що визначає правила, які діятимуть у єдиній роумінговій зоні з ЄС

09:32 16.11.2023
Американський Сенат ухвалив законопроєкт, що дає змогу запобігти шатдауну наприкінці тижня

Американський Сенат ухвалив законопроєкт, що дає змогу запобігти шатдауну наприкінці тижня

07:52 10.11.2023
Раді пропонують призначати і звільняти командування ЗС України за поданням головнокомандувача

Раді пропонують призначати і звільняти командування ЗС України за поданням головнокомандувача

15:34 09.11.2023
Всеукраїнська рада гемблінгу розкритикувала законопроєкт №10101 із прихованими пільгами лотерейному лобі

Всеукраїнська рада гемблінгу розкритикувала законопроєкт №10101 із прихованими пільгами лотерейному лобі

19:12 19.10.2023
Зеленський підписав закон про збільшення держбюджету на понад 322 млрд грн у 2023 році

Зеленський підписав закон про збільшення держбюджету на понад 322 млрд грн у 2023 році

13:37 19.10.2023
Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ

Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Напередодні саміту Європарламент проголосував резолюцію із закликом до лідерів ЄС розпочати з Україною переговори про вступ

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч із королем Норвегії Гаральдом V

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Російські атаки із середини липня пошкодили 105 об'єктів портової інфраструктури - АМПУ

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

Відпочинок в Україні підтримують 78% опитаних - дослідження

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Лідери країн Північної Європи підтримають Україну наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА