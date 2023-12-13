Мінкультури внесло до переліку елементів культурної спадщини приготування голубців і вишивку обухівського рушника

Традицію приготування голубців із картоплею та виготовлення обухівського шитого рушника внесено до переліку елементів нематеріальної спадщини України, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України в середу.

Згідно з повідомленням, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України занесені два нові елементи: традиція та технологія виготовлення обухівського "шитого" рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної тергромади Київської області); традиція приготування та споживання пісних голубців із картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Зазначається, що громади мають до 20 грудня 2023 року подати міністерству план охорони елементів на 5 років.