Напередодні саміту Європарламент проголосував резолюцію із закликом до лідерів ЄС розпочати з Україною переговори про вступ

У світлі майбутнього засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС вирішуватимуть, відкривати чи ні з Україною переговори про членство, Європейський парламент переважною більшістю ухвалив резолюцію, в якій закликав Єврораду це рішення ухвалити.

Відповідну резолюцію було проголосовано в середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. "За" проголосували 468 депутатів, "проти" - 99 і 58 утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту.

"У резолюції про політику розширення парламент називає це одним із найпотужніших геополітичних інструментів у розпорядженні ЄС і стратегічними інвестиціями в мир і безпеку. Депутати Європарламенту закликають Європейську раду ухвалити рішення на своєму засіданні 14-15 грудня розпочати переговори про вступ України та Республіки Молдова. За їхніми словами, за умови, що буде здійснено певні кроки з реформування, переговори про вступ слід також розпочати з Боснією та Герцеговиною, а Грузії необхідно надати статус кандидата", - зазначено в повідомленні.

У резолюції депутати також вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС також без зволікання затвердити рамки для переговорів, щойно відповідні вимоги, які стосуються кожної з країн-кандидатів, будуть виконані, щоб швидко розпочати переговори про вступ. "Необхідний чіткий графік розширення ЄС. ЄС має встановити чіткі терміни для країн-кандидатів для завершення переговорів про вступ до ЄС до кінця цього десятиліття", - наголошують члени Європарламенту.

Водночас прискореного процесу вступу до ЄС бути не повинно. "Депутати Європарламенту наполягають на тому, що Копенгагенські критерії мають бути виконані, щоб гарантувати, що країни-кандидати та потенційні кандидати продемонструють послідовну та стійку прихильність до демократії, верховенства права, прав людини, поваги та захисту меншин, а також економічних реформ. Розширення - це стратегічна інвестиція в мир і безпеку", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в резолюції зазначено, що з огляду на агресивну війну Росії проти України розширення стало "ще більш стратегічно важливим і є одним із найпотужніших геополітичних інструментів у розпорядженні ЄС", називаючи розширення "стратегічними інвестиціями в мир і безпеку, а також рушійною силою демократії та європейських цінностей на всьому континенті".

"Депутати Європарламенту закликають наступну Колегію комісарів призначити комісара з розширення і забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення ЄС. Депутати Європарламенту рішуче засуджують заяви прем'єр-міністра Угорщини щодо початку переговорів про приєднання України та зміни політики країни щодо Косова. Заяви Орбана перешкоджають процесу розширення ЄС, попереджають депутати Європарламенту, які нагадують Раді про потенційні негативні наслідки прийняття Угорщиною головування в Раді в липні 2024 року", - ідеться в пресрелізі.