РФ використає свої президентські вибори-2024 для легітимізації окупації областей України - ISW

Центральна виборча комісія РФ оголосила 11 грудня, що РФ проведе голосування на президентських виборах 2024 року в окупованих районах України, імовірно, у спробі легітимізувати російську окупацію й правління чинного президента Росії Володимира Путіна, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія, найімовірніше, використовуватиме президентські вибори в березні 2024 року для подальшого створення видимості легітимності своєї окупації України, як вона це зробила під час незаконних референдумів про анексію у 2022 році та регіональних виборів у 2023 році... ЦВК, найімовірніше, використовуватиме ці різні процедури для фальсифікації голосів на користь Путіна та заяви про високу явку виборців, водночас хибно зображуючи участь окупованої України у виборах як легітимну для міжнародного співтовариства", - ідеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що російська влада дедалі частіше проводить масові затримання мігрантів, під час яких призиває до армії тих, хто має російське громадянство, і погрожує позбавити російського громадянства натуралізованих мігрантів, якщо вони відмовляться служити в російській армії. Російська влада також переслідує мігрантів без російського громадянства в межах зусиль із криптомобілізації, обмежуючи можливості працевлаштування іноземних громадян у РФ і рекламуючи російську військову службу за контрактом мовами Центральної Азії, примушуючи мігрантів до служби за контрактом в обмін на російське громадянство.

За оцінками ISW, російський уряд продовжує намагатися поєднати суперечливі та конкуруючі цілі експлуатації праці мігрантів для полегшення нестачі робочої сили в Росії та надання пріоритету зусиллям із криптомобілізації для відправлення мігрантів на передову. Російська влада також використовує ці заходи, щоб заспокоїти російських націоналістів, які виступають проти долучення мігрантів до російської економіки і суспільства.