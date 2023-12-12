Події

10:28 12.12.2023

РФ використає свої президентські вибори-2024 для легітимізації окупації областей України - ISW

2 хв читати
РФ використає свої президентські вибори-2024 для легітимізації окупації областей України - ISW

Центральна виборча комісія РФ оголосила 11 грудня, що РФ проведе голосування на президентських виборах 2024 року в окупованих районах України, імовірно, у спробі легітимізувати російську окупацію й правління чинного президента Росії Володимира Путіна, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія, найімовірніше, використовуватиме президентські вибори в березні 2024 року для подальшого створення видимості легітимності своєї окупації України, як вона це зробила під час незаконних референдумів про анексію у 2022 році та регіональних виборів у 2023 році... ЦВК, найімовірніше, використовуватиме ці різні процедури для фальсифікації голосів на користь Путіна та заяви про високу явку виборців, водночас хибно зображуючи участь окупованої України у виборах як легітимну для міжнародного співтовариства", - ідеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що російська влада дедалі частіше проводить масові затримання мігрантів, під час яких призиває до армії тих, хто має російське громадянство, і погрожує позбавити російського громадянства натуралізованих мігрантів, якщо вони відмовляться служити в російській армії. Російська влада також переслідує мігрантів без російського громадянства в межах зусиль із криптомобілізації, обмежуючи можливості працевлаштування іноземних громадян у РФ і рекламуючи російську військову службу за контрактом мовами Центральної Азії, примушуючи мігрантів до служби за контрактом в обмін на російське громадянство.

За оцінками ISW, російський уряд продовжує намагатися поєднати суперечливі та конкуруючі цілі експлуатації праці мігрантів для полегшення нестачі робочої сили в Росії та надання пріоритету зусиллям із криптомобілізації для відправлення мігрантів на передову. Російська влада також використовує ці заходи, щоб заспокоїти російських націоналістів, які виступають проти долучення мігрантів до російської економіки і суспільства.

 

Теги: #isw #вибори_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 12.12.2023
Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

08:25 11.12.2023
ЗС України утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

ЗС України утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

07:38 10.12.2023
РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

08:12 08.12.2023
ЗС України зберігають позиції на лівобережжі Херсонської області та продовжують наступ поблизу Кринків

ЗС України зберігають позиції на лівобережжі Херсонської області та продовжують наступ поблизу Кринків

06:56 06.12.2023
Позиційні бої біля Авдіївки, ЗС України продовжують операцію на лівому березі Дніпра

Позиційні бої біля Авдіївки, ЗС України продовжують операцію на лівому березі Дніпра

06:45 06.12.2023
Володимир Путін 6 грудня вирушить в ОАЕ і Саудівську Аравію, а 7 грудня прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі - ISW

Володимир Путін 6 грудня вирушить в ОАЕ і Саудівську Аравію, а 7 грудня прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі - ISW

07:08 05.12.2023
ЗС України контратакували біля Авдіївки і зайняли позицію на острові Білогрудів на південний захід від Херсона

ЗС України контратакували біля Авдіївки і зайняли позицію на острові Білогрудів на південний захід від Херсона

07:29 03.12.2023
Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

07:17 03.12.2023
ЗС України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області

ЗС України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області

07:10 02.12.2023
ЗС України продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області та витісняють окупантів біля Бахмута

ЗС України продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області та витісняють окупантів біля Бахмута

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

ОСТАННЄ

Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

Прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чотирьох порушників кордону в рясах, включно з ексскарбником Києво-Печерської лаври

Більшість українців за продовження бойових дій у разі припинення допомоги Заходу, лише третина за їх припинення під західні гарантії - КМІС

Історико-архітектурні опорні плани не мають залежати від затвердження генпланів - думка

Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США

Мінкультури створює реєстри видавців і книгодрукарської продукції

На Одещині під час російської атаки дронів пошкоджено адмінбудівлі, жертв немає

Реєстр закладів культури допоможе МКІП підвищити ефективність діяльності

Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА