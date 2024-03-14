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17:02 14.03.2024

Столтенберг: Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ні вільними, ні чесними

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Столтенберг: Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ні вільними, ні чесними

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутні вибори президента Росії, які відбудуться 15-17 березня, не будуть ні вільними, ні чесними.

"Вільні та справедливі вибори є основою будь-якої демократії. І вибори в Росії не будуть вільними і чесними. Ми знаємо, що опозиційні політики перебувають у в'язниці, декого вбито, а багато хто перебуває у вигнанні... Тож фактично ми можемо сказати, що вони не будуть вільними і справедливими", - сказав Столтенберг у четвер у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на пресконференції.

Генсек констатував, що для вільних і чесних виборів "потрібна конкуренція, потрібні різні списки, потрібна відкрита дискусія, потрібна вільна і незалежна преса". "У Росії немає вільної та незалежної преси, засоби масової інформації придушують або висилають. Президент Путін утримував владу в Росії протягом десятиліть. Ніхто не очікує, що російські вибори цього тижня призведуть до будь-яких змін у Кремлі", - сказав він.

Столтенберг також назвав "абсолютно незаконними і такими, що порушують міжнародне право" вибори, які Росія намагається організувати на окупованих територіях України. Генсек нагадав, що у 2018 році ОБСЄ спостерігала за виборами і "чітко заявила, що обмеження основних свобод і реєстрації кандидатів призвели до відсутності справжньої конкуренції на російських виборах".

"І немає жодних підстав вважати, що ситуація покращилася з 2018 року. Навпаки, наразі вона ще менш відкрита і вільна, ніж була у 2018 році. Право брати участь у чесних і вільних виборах є фундаментальною частиною будь-якого демократичного суспільства. Але російські громадяни не можуть розраховувати на свободу і справедливість, оскільки опозиційні політики мертві, перебувають у в'язниці або заслані, а преса невільна", - заявив генсек НАТО.

Теги: #столтенберг #вибори_рф

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