На Одещині під час російської атаки дронів пошкоджено адмінбудівлі, жертв немає

Сили протиповітряної оборони знищили п'ять випущених російськими окупантами ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" у небі над південними областями України минулої ночі.

"2 - Одеська область, по 1 - Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська", - зазначено в телеграм-каналі Сил оборони півдня України у вівторок уранці.

Водночас повідомляється, що на Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі й технічні приміщення спортивного закладу. Люди не постраждали.