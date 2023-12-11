Боррель сподівається, що єдність ЄС щодо України на майбутньому саміті не буде порушено

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що єдність лідерів Європейського Союзу щодо підтримки України на майбутньому саміті не буде порушено.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів щодо блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном питань, пов'язаних з Україною, які мають бути розглянуті на засіданні Європейської ради, що відбудуться 14-15 грудня в Брюсселі.

"Це те (блокування Орбаном українських питань - ІФ-У), що обговорюватиме Європейська Рада. Ви знаєте, що Орбан подорожує всім світом, відвідуючи президента (Франції - ІФ-У) Макрона, навіть поїхав до Аргентини. Це, звісно, буде дуже важливим в обговоренні на порядку денному, але я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена - зараз не час послабляти нашу підтримку України, навпаки - це момент, щоб збільшити її", - сказав Боррель.

Високий представник зазначив, що під час засідання міністри розглянуть три основні пункти порядку денного: Україна, Газа, Сахель. Зокрема, щодо України міністри обговорять гарантії у сфері безпеки, які будуть представлені Європейській раді. Боррель нагадав, що нещодавно європейська місія провела консультації з українською стороною. "Міністри обговорять, як діяти далі щодо пропозицій збільшити нашу підтримку", - наголосив він.