Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів

Верховна Рада удосконалила процедуру суддівської кар'єри.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 10140-д у цілому підтримали 244 народні депутати на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада ухвалила в цілому №10140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри... Теж рекомендація Європейської комісії та макрофін", - написав він у телеграм-каналі.

Законопроєкт передбачає зміну терміну, до якого суддя зобов'язаний щорічно подати декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності - з 1 лютого на 1 травня.

Документ також врегулює норму, згідно з якою на посаду судді не може претендувати особа, яка є членом Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). При цьому обмеження стосуються не тільки періоду безпосереднього обіймання зазначених посад, а й одного року після звільнення або припинення повноважень.

Крім того, закон уповноважує ВРП затверджувати єдині показники для оцінювання доброчесності та професійної етики судді (кандидата на цю посаду) після узгодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

Більшість положень закону набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".