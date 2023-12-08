Події

13:50 08.12.2023

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Павлограді збільшилася до 8 осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки у м. Павлоград Дніпропетровської області збільшилася до восьми осіб, двоє з них у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали вісім осіб. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них оговтуватимуться вдома. Решта - у лікарні. Двоє поранених усе ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 жителям", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Через ворожу атаку руйнування є в Павлограді, Тернівці, Юр'ївській та Межиріцькій громадах області. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, 9 господарських будівель, гімназію та лінії електропередач.

Раніше Лисак повідомив про одного загиблого і чотирьох поранених у Павлоградському районі.

Теги: #павлоград #ракетна_атака

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