Ворог перекидає на куп'янський напрямок свої штурмові загони для активізації штурмових дій, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Противник зараз перекидає на куп'янський напрямок свої штурмові загони для того, щоб активізувати штурмові дії. Все-таки ставка робиться більше на людський фактор, ніж на техніку", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Фітьо зазначив, що російські окупанти активні по всій зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Загалом на куп'янсько-лиманському напрямку минулої доби сім ворожих атак було відбито.

"Ворог намагається захопити н.п. Синьківка, щоб організувати собі в майбутньому плацдарм для наступу на м. Куп'янськ. Також тривають бойові дії біля Терен, Веселого", - розповів він.

Крім того, противник активно застосовує ворожу авіацію: 17 авіаударів минулої доби на цьому напрямку. Також ворог застосував 16 дронів-камікадзе і завдав 477 обстрілів з артилерії та мінометів.

"Нашим захисникам вдалося зменшити кількість російських окупантів на російській землі на 224 особи, знищити 23 одиниці техніки, серед яких один танк і три ББМ", - зазначив Фітьо.