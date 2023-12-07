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15:26 07.12.2023

В Україні діє 18 обласних програм розвитку та функціонування української мови як державної - мовний омбудсмен

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В Україні діє 18 обласних програм розвитку та функціонування української мови як державної - мовний омбудсмен

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови заявляє, що в Україні діє 18 обласних програм розвитку та функціонування української мови як державної.

"З ініціативи уповноваженого із захисту державної мови протягом 2021-2023 років прийнято 77 місцевих програм розвитку та функціонування української мови як державної, з яких 18 - обласні. Вони спрямовані на створення можливостей для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб опановувати державну мову - організація безкоштовних курсів, розмовних клубів, навчальних проєктів з української мови", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

У Секретаріаті уповноваженого наголошують, що питання сприяння та розвитку української мови є особливо важливим на деокупованих територіях, а відсутність спеціальних мовних програм загрожує збереженню та розвитку мовної ідентичності в цих регіонах.

"Сподіваюся, що найближчим часом в усіх областях України будуть затверджені обласні мовні програми, які посилять позиції державної мови, зміцнять українську в усіх сферах суспільного життя, сформують якісне україномовне середовище. Упевнений, що і в містах-мільйонниках, включно з Києвом, нарешті ухвалять свою міську програму", - наводить слова мовного омбудсмена Тараса Кременя пресслужба.

 

Теги: #мова #програми

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