У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів - обладміністрація

Голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив про масове отруєння студентів в обласному центрі, протягом ночі госпіталізували 27 осіб.

"Масове отруєння студентів у Полтаві. За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 осіб. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції", - написав він у телеграм-каналі.

"Причини інциденту встановлюють. Створено профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідемічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - повідомив голова області.

Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем, більше деталей буде оприлюднено згодом.