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06:35 06.12.2023

6 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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6 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 651 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 651 RUSSIAN AGRESSION

6 грудня відзначають День Збройних Сил України.

Віряни вшановують пам'ять святителя Миколая Чудотворця.

День Збройних Сил

6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні сили України".

Після здобуття незалежності в 1991 році Україні дісталася в спадок значна частина від радянської армії, в тому числі ядерне озброєння. Теоретично наша країна могла посісти одне з перших світових місць щодо військової могутності. Спочатку розбудова армії проводилася досить активно, але незабаром цей процес загальмувався або й зовсім зупинився.

Під виглядом реформування українське військо переживало численні скорочення озброєння та кадрового складу, а міністрами оборони незалежної України нерідко призначалися люди з російським громадянством. В результаті наша армія не розвивалася, а занепадала.

Відроджуватися українське військо почало 2014 року, коли з'явилася потреба швидко протистояти російській агресії після незаконної анексії півострова Крим і частини Донецької та Луганської областей. Тоді за короткі терміни відновили кількісний склад війська та наповнили його сучасними видами зброї. У цей період особливу підтримку держава отримала від волонтерських організацій.

Зараз перед українськими військовими постало чимало викликів — від протидії агресії РФ до реформування відповідно до стандартів НАТО.

Ще цього дня:

1917 - Парламент Фінляндії проголосив незалежність країни від Росії;

1917 - У порту Галіфакса вибухнуло французьке судно "Монблан", навантажене боєприпасами. Загинуло близько 2000 осіб;

1921 - Підписано англо-ірландський договір, за яким рівно за рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність;

1991 - Набула чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 - Створено Збройні сили України;

1991 - Незалежність України визнали Естонія і Куба;

2000 - відкрито Ліверморій (стара назва - унунгексій) - хімічний елемент з атомним номером 116;

2003 - Засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Сурми" (тоді - Оркестр ветеранів військово-оркестрової служби);

2008 - У Греції спалахнули масові заворушення через убивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 - Адміністрація Дональда Трампа офіційно оголосила про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих - Миколи Угодника, або, як його ще називають, Чудотворця.

Згідно з житієм, преподобний народився в 3 столітті в грецькій колонії Патаре (Мала Азія). З дитинства Миколай перейнявся християнською релігією і рано прийняв рішення присвятити їй своє життя. Цілими днями отрок проводив у храмі, а вечорами молився і читав книги. Його дядько, єпископ Миколай Патарський, коли побачив таку старанність, зробив юнака читцем, а потім і священиком. Усі свої багатства, отримані у спадок від батьків, Миколай віддав на благодійність.

Пізніше Миколай став єпископом у місті Мірі (на території сучасної Туреччини). Він був затятим проповідником християнства. Миколі також приписують руйнування кількох язичницьких храмів і численні чудеса, які сталися завдяки силі молитви.

Миколая здавна вважали захисником обмовлених, вірили, що він може допомогти невинно засудженим. Також його називають покровителем моряків, купців і дітей. Йому молилися і хлібороби - за гарну погоду, за добрий урожай. "Другий після Бога заступник", - говорили про святого.

Іменини: Максим, Микола.

Теги: #свято_сьогодні #цей_день #6грудня

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