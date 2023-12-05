Події

12:40 05.12.2023

У Житомирській та Вінницькій областях у середу буде невеликий сніг, а в Одеській області - дощ, на решті території без опадів

2 хв читати
У Житомирській та Вінницькій областях у середу буде невеликий сніг, а в Одеській області - дощ, на решті території без опадів

У середу, 6 грудня, в Україні опадів не очікується, лише в Житомирській і Вінницькій областях буде невеликий сніг, в Одеській області невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях 6-11° морозу, на Одещині та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла.

Прогноз погоди у Києві на 6 грудня - без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу; вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 грудня найвища температура вдень була 13,4° у 1986 р., найнижча вночі -20,2° у 1959 р.

У четвер, 7 грудня, також буде без суттєвих опадів, лише вночі в Приазов'ї невеликий сніг, вдень у Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура в північних областях 8-13° (на Чернігівщині та Сумщині подекуди до 15° морозу), вдень 2-7° морозу; на півдні та Закарпатті вночі близько 0°, удень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці 7 грудня без суттєвих опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 04.12.2023
На заході та півночі України у вівторок буде морозно, уночі до -14°, на півдні вдень до +8°

На заході та півночі України у вівторок буде морозно, уночі до -14°, на півдні вдень до +8°

12:05 03.12.2023
Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

07:29 03.12.2023
Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

19:58 02.12.2023
У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

10:27 02.12.2023
Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

09:26 02.12.2023
У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

13:15 01.12.2023
У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

13:12 30.11.2023
Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

12:26 29.11.2023
На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

13:31 27.11.2023
Найближчими днями в західних областях України очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Найближчими днями в західних областях України очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні партнери не зверталися з інформацією про можливу корупцію під час використання наданої Україні зброї - керівник САП

Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох - голова ДВА

З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

Зеленський привітав волонтерів зі святом: Українські волонтери - ще один рід наших військ

Окупанти знову обстріляли Херсон, загинули дві людини, одна поранена, повідомляє Єрмак

ОСТАННЄ

Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами PISA-2022 учнів із великих міст і сільської місцевості

ДБР розслідує можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від ОПЗЖ

Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ

Президент удостоїв нагороди "Золоте серце" 40 волонтерів

Міжнародні партнери не зверталися з інформацією про можливу корупцію під час використання наданої Україні зброї - керівник САП

Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох - голова ДВА

Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

Результати PISA-2022 невтішні, але цілком очікувані - Лісовий

РФ, імовірно, контролює більшість забудованої території Мар'їнки - британська розвідка

Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА