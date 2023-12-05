Події

01:25 05.12.2023

Кілька груп ворожих БпЛА через центральні області летять на захід - Повітряні сили ЗСУ

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Кілька груп ворожих БпЛА через центральні області летять на захід - Повітряні сили ЗСУ

 Кілька груп ворожих БпЛА через центральні області рухаються в західному напрямку, повідомляють Повітряні сили ЗС України в ніч на 5 грудня.

"1 група ударних БпЛА на північній частині Вінницької області - курсом на захід.

2 група ударних БпЛА увійшла у Вінницьку область із західної частини Черкаської області, курс - на захід", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також попереджають про "загрозу ударних БпЛА для Хмельницької області".

Теги: #атака #україна #бпла_рф

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