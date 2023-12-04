Події

16:04 04.12.2023

Угруповання з числа адвокатів і нотаріусів привласнило 16 квартир киян, серед потерпілих - військові

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Правоохоронці викрили злочинне угруповання з 13 осіб, яке привласнило 16 квартир киян, інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито 13 учасників злочинної оборудки, які привласнювали нерухоме майно киян. Серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, протиправну діяльність налагодили учасники злочинної організації та їх спільники. "Серед них – адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що свого часу потерпілі брали в банку іпотечні кредити, предметом яких були квартири в Києві.

"Під час ліквідації фінансових установ спеціально створене учасниками незаконної оборудки комерційне підприємство викупило залишки за кредитними договорами, не сповістивши позичальників про зміну іпотекодержателя, графіки та строки погашення кредитів", - наголошується в повідомленні.

Надалі, згідно з повідомленням, учасники злочинної організації для створення підстав стягнення предмета іпотеки підробили документи від імені банківських установ та поштових відділень щодо інформування про набуття права вимоги та намір здійснити реалізацію житла. Також підробляли звіти про оцінку квартир, їх вартість умисно занижували.

"Ці документи використали під час укладання угод купівлі-продажу іпотечного майна між собою. У такий спосіб переоформили квартири на своїх близьких родичів. Після цього представники силового блоку злочинної організації виселяли потерпілих з їхніх квартир, у тому числі шляхом застосування фізичної сили", - йдеться в повідомленні відомства.

Виселення відбувалося на підставі нібито продажу житла, попри відсутність відповідного судового рішення.

Протягом 2017-2023 рр. злочинна організація заволоділа щонайменше 16 квартирами киян. Завдані збитки - майже 40 млн грн.

Учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Керівнику та учаснику злочинної організації обрано запобіжний захід - тримання під вартою, решті - заставу та домашній арешт.

 

Теги: #прокуратура #нерухомість #злочинці

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