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13:23 04.12.2023

Начальника судової варти та його помічника засуджено до 6 і 2 місяців арешту за інцидент із вибухом у київському суді, в якому загинув Гуменюк

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Начальника судової варти та його помічника засуджено до 6 і 2 місяців арешту за інцидент із вибухом у київському суді, в якому загинув Гуменюк

Суд визнав винними й засудив начальника судової варти та його помічника до 6 і 2 місяців арешту з відбуванням на гауптвахті відповідно у зв'язку з інцидентом з вибухом у Шевченківському районному суді Києва влітку поточного року, внаслідок якого загинув підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради в 2015 році Ігор Гуменюк.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону засуджено двох із п’яти обвинувачених – начальника судової варти та його помічника", - ідеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в понеділок.

За інформацією прокуратури, прокурори довели, що під час перебування в СІЗО та перевезення арештанта до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистого обшуку й не перевірили речі.

"Шевченківський районний суд м. Києва визнав обох обвинувачених винними у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 418 КК України). Взявши до уваги визнання своєї вини, сприяння слідству та щире каяття обвинувачених, суд призначив начальнику судової варти покарання у виді арешту строком на 6 місяців, а його помічнику – строком на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті", - інформують у пресслужбі.

Як повідомлялося, одна людина загинула і двоє дістали поранень унаслідок інциденту в Шевченківському районному суді Києва, де підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради 2015 року Ігор Гуменюк кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, а потім підірвав себе. Поранено двох бійців КОРДу.

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва.

Гуменюк виніс із СІЗО щонайменше шість виготовлених ним саморобних вибухових пристроїв, які надалі привів у дію в приміщенні Шевченківського районного суду, що призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Шевченківський суд того дня мав продовжити термін тримання Гуменюка під вартою. Унаслідок теракту під ВР у серпні 2015-го загинули четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців дістали вогнепальних поранень і тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Гуменюка тримали в СІЗО майже 8 років, від початку вторгнення він просив уже звільнити його з-під варти, щоб мобілізуватися, але йому відмовляли.

Теги: #гуменюк

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