Події

12:10 04.12.2023

Через російський обстріл у Херсоні поранено жінку

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Унаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона поранено жінку, пошкоджено заклад дошкільної освіти, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"...російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона. Поранена жінка 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За даними Мрочка, також пошкоджено один із закладів дошкільної освіти.

 

Теги: #херсон #обстріл

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