Через російський обстріл у Херсоні поранено жінку

Унаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона поранено жінку, пошкоджено заклад дошкільної освіти, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"...російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона. Поранена жінка 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За даними Мрочка, також пошкоджено один із закладів дошкільної освіти.