Події

10:49 04.12.2023

Кількість поранених через обстріл центру Херсона збільшилася до восьми осіб

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Кількість постраждалих унаслідок масованого обстрілу Херсона в неділю збільшилася до восьми осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зросла кількість поранених унаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона вчора близько 15:30. Сьогодні по медичну допомогу звернулася 39-річна жінка. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Отже, під час цієї атаки з боку російських окупаційних військ вісім людей зазнали поранень й одна жінка загинула на місці", - підсумував Мрочко.

Теги: #херсон #обстріл

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