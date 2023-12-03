Одна людина загинула і одна поранена через обстріл Херсона

Унаслідок влучання в багатоповерхову будівлю в Херсоні одна людина загинула й одна дістала поранення, повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко в неділю.

"Армія РФ вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! За попередньою інформацією, внаслідок влучання в багатоповерхову будівлю одна людина загинула і одна дістала поранень. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі.