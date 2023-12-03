Російські окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон, повідомив у неділю голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була обстріляна 16 разів, російський ворог використовував для цього 87 снарядів. Влучення зафіксовано в Херсоні, Придніпровському, Садовому, Антонівці, Зеленівці та Інженерному", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу в Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.