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08:10 03.12.2023

Окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон

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Окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон

Російські окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон, повідомив у неділю голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була обстріляна 16 разів, російський ворог використовував для цього 87 снарядів. Влучення зафіксовано в Херсоні, Придніпровському, Садовому, Антонівці, Зеленівці та Інженерному", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу в Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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